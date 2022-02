Javier Bardem, Penélope Cruz y Alberto Iglesias, nominados a los Oscar 2022

Javier Bardem y Penélope Cruz competirán en la próxima ceremonia de los Oscar por los galardones al mejor actor y a la mejor actriz protagonistas. Bardem lo hará por su papel en ‘Being The Ricardos’ y Cruz por su trabajo en 'Madres paralelas'. Esta última película cuenta además con una candidatura más a mejor banda sonora, por el trabajo del compositor donostiarra Alberto Iglesias en la película de Pedro Almodóvar.

La película escogida por la Academia de Cine de España para representar a España en la 94ª edición de los Oscar en la categoría de mejor película internacional, 'El buen patrón' , de Fernando León de Aranoa, se queda fuera de la carrera y no optará a una estatuilla el próximo 27 de marzo. Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross han desvelado la lista definitiva de nominados.

Tanto Bardem como Cruz suman de esta manera su cuarta nominación a los Oscar . En el caso del actor madrileño, se quedó a las puertas con sus trabajos en 'Antes que anochezca' y 'Biutiful', pero sí lo consiguió con 'No es país para viejos'. Mientras, Cruz, que ganó el Oscar en 2009 por 'Vicky Cristina Barcelona', estuvo en la terna por 'Volver' (2007) y 'Nine' (2010).

Javier Bardem optará al premio a mejor actor junto a Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Will Smith y Denzel Washington. Por su parte, Penélope Cruz se medirá en la categoría de mejor actriz con Jessica Chastain, Olivia Colman, Krsoten Stewart y Nicole Kidman.

El donostiarra Alberto Iglesias competirá por la mejor banda sonora contra Hans Zimmer ('Dune'), Germaine Franco ('Encanto'), Nicholas Brittel ('No mires arriba') y Jonny Greenwood ('El poder del perro'). El compositor ha cosechado su cuarta nominación y aspira a ganar la estatuilla tras 'El jardinero fiel' (2005), 'Cometas en el cielo ' (2007) y 'El topo' (2011).

En la categoría de mejor corto de animación estará también 'The Windshield Wiper' ('El limpiaparabrisas'), una coproducción hispanoestadounidense dirigida por Alberto Mielgo. 'El poder del perro’, de Jane Campion, se convierte en favorita con 12 candidaturas . Detrás, ‘Dune’ queda con 10.

