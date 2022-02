Javier Bardem dice que "se hará lo que pueda" por su Oscar y que tiene "especial ilusión" por Penélope Cruz

Javier Bardem , ganador del Goya a mejor actor por su papel protagonista en 'El buen patrón', ha asegurado que "se hará lo que se pueda" para lograr el Oscar por 'Being the Ricardos' , aunque ha reconocido que le haría "especial ilusión" que lo consiguiera Penélope Cruz, que opta a la estatuilla por 'Madres paralelas'.

Al término de la ceremonia de los Goya, celebrada en el Palau de les Arts de València, Bardem se ha mostrado muy contento, cercano y ha bromeado con los periodistas. ¿Ahora a por el Oscar?", le han preguntado los medios, a lo que ha contestado: "Sí, se hará lo que se pueda, no es fácil, me parece maravilloso estar ahí, pero a mí me haría especial ilusión el de ella" en referencia al de Penélope Cruz.