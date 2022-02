El español Javier Bardem , que ha sido nominado al Oscar como mejor actor protagonista por su papel en la película 'Being the Ricardos', ha calificado como "mágico" que también su mujer, Penélope Cruz, opte a la estatuilla a mejor actriz protagonista por 'Madres paralelas'.

"A nivel personal estoy muy contento, especialmente por Penélope , lo mío no hubiera tenido sentido sin lo suyo, el hecho de que suceda eso a la vez me parece mágico", ha subrayado este martes, 8 de febrero, durante una rueda de prensa celebrada en el madrileño Hotel URSO. Además, ha señalado que es "histórico" que Penélope Cruz haya sido nominada a un Oscar por segunda vez por un papel en español.

El intérprete, nacido en Las Palmas de Gran Canaria hace 52 años, también se ha acordado de su progenitora, Pilar Bardem. "Aquí tengo su anillo, no tengo momento en el que no me acuerde, es el amor eterno que tengo por ella. A mi madre estas cosas le hacían mucha ilusión, sé que en este momento está disfrutándolo, he estado hablando con ella y se lo he dedicado", ha contado.