Javier Rey : “Doblar un personaje de videojuego ha sido un reto y lo he disfrutado”

Javier Rey es uno de los actores de moda. El gallego no para y su última aventura profesional es ponerle voz al personaje de Mateo Hernández en el nuevo juego de Call of Duty, Call of Duty Vanguard, que se lanza el próximo viernes día 5 de noviembre. La saga Call of Duty no deja de crecer y para Javier ha sido una oportunidad formar parte de este proyecto. “Yo no soy un actor de doblaje así que las herramientas con las que cuento normalmente no las tengo. He ido entendiendo poco a poco esta mezcla de aventura y sensibilidad del personaje que tiene un sello muy concreto”, nos ha explicado.