John Williams cumple 90 años: el hombre que ha puesto banda sonora a nuestras vidas

Después de dejar la fuerza aérea en 1954, Williams estudió piano brevemente en la Juilliard School of Music y trabajó como pianista de jazz en la ciudad de Nueva York, tanto en clubes como para grabaciones. Más tarde regresó a California, donde trabajó como pianista en un estudio de Hollywood para películas como Some Like It Hot (1959), West Side Story (1961) y To Kill a Mockingbird (1962). Durante ese tiempo también comenzó a componer para televisión, escribiendo canciones para espectáculos como Wagon Train y Gilligan's Island.