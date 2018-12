Kevin Spacey, acusado de abusos sexuales a un joven de 18 años en Massachusetts

La periodista de la televisión de Boston Heather Unruh acusó a Spacey en noviembre de 2017 de abusar de su hijo de 18 años en un bar de Nantucket en julio de 2016. "Le compró una bebida tras otra y, cuando estuvo borracho, le agredió sexualmente", denunció en una rueda de prensa.La defensa de Spacey no se ha pronunciado, sin embargo, el intérprete norteamericano ha publicado un vídeo en YouTube en el que, simulando ser Frank Underwood, el personaje protagonista de la serie de Netflix 'House of Cards', dice: "Ya sé lo que queréis, queréis que vuelva. ¿No sacaríais conclusiones precipitadas sin hechos, no?".