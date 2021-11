Kim Petras: así es la primera artista trans en actuar en los MTV EMAs

Kim Petras es una cantante y compositora alemana que se ha coronado como la primera artista trans en actuar en la ceremonia de los MTV EMAs. Petras es internacionalmente conocida por formar parte de la banda sonora del reciente Halloween con 'Turn Off the Light' o 'There Will Be Blood', canciones que, a pesar de que las publicó en 2018, han cobrado más fuerza este año.