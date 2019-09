La actriz Kristen Stewart denuncia que la presionaron para que ocultara su bisexualidad

Kristen Stewart es conocida por no tener pelos en la lengua. Así ha sido su entrevista con la conocida publicación Harper's Bazaar a la que contó las presiones que sufrió para que no hiciera pública su relación lésbica.

Stewart, sin embargo, aseguró que no permitió que la presionaran, porque "no quiero trabajar con personas así". Así se sinceró sobre las presiones que le cayeron apenas iniciada su carrera para ocultar su identidad sexual en nombre de salvar su carrera, según le decían.

"Me asesoraban desde una mentalidad de la vieja escuela, que es: quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les agradas. No les gusta que salgas con chicas, y no les gusta que te identifiques con la etiqueta de lesbiana,