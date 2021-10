'Lamb' se lleva el galardón a Mejor Película en Sitges

La cinta islandesa 'Lamb' , de Valdimar Jóhannsson, ha ganado el premio a la Mejor Película de la Sección Oficial Fantàstic del 54 Sitges - Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, además de alzarse con el de Mejor Actriz 'ex aequo' para Noomi Rapace, ha anunciado el jurado este sábado en rueda de prensa.

En un palmarés muy repartido, las películas 'Luzifer', de Peter Brunner, y 'Nitram', de Justin Kurzel, también se ha llevado dos galardones del festival, y el Premio Especial del Jurado ha recaído en 'After Blue', de Bertrand Mandico.

En el caso de 'Luzifer', ha logrado los premios a Mejor Actriz 'ex aequo' para Susanne Jensen y el de Mejor Actor 'ex aequo' para Franz Rogowski, mientras que 'Nitram' ha acaparado los de Mejor Dirección para Kurzel y Mejor Actor 'ex aequo' para Caleb Landry Jones.