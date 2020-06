Loquillo dará el primer concierto en un gran recinto en España tras la pandemia de coronavirus

50 millones para la OMS con el concierto contra el coronavirus

El pasado 19 de abril se celebró vía streaming el concierto One World: Together at Home (Un Mundo: Unidos en Casa), un evento retransmitido desde los hogares de algunos de los artistas más conocidos del planeta que logró recaudar 50 millones de dólares para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Taylor Swift, Elton John, Paul McCartney o Jennifer López tampoco quisieron perdérselo, mientras que los Rolling Stones interpretaron 'You Can't Always Get What You Want' desde cuatro lugares distintos.