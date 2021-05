Maluma sorprende a las redes con una foto de adolescente: “Si no me quisiste así, no me busques ahora”

El artista, contra la reforma fiscal y el vandalismo en Colombia

“Me DUELE lo que pasa en mi país y quise dejarles este mensaje”, escribió Maluma, acompañando la publicación de un vídeo. En él, afirma: “Esta vez utilizo mis redes sociales para indagar un poquito sobre el tema que está pasando en mi país, en Colombia. De verdad me duele mucho, aunque no esté allá, porque de una manera directa me afecta a mi familia y me afecta a mí, el tema de la reforma tributaria… realmente no estoy de acuerdo con ella. Sin embargo me parece una cagada, en todo el sentido de la palabra, cómo los vándalos salieron a la calle a hacer lo que hicieron ayer. Esa no es la forma. Esa no es la forma mi gente. Creo que hay maneras de protestar, y la mejor manera de hacerlo es de manera pacífica. Lo único que estamos haciendo ahí es poner el dedo en la herida y no ayudando. Así que, a toda la gente que salió ayer e hizo sus protestas pacíficamente, quiero felicitarlos y aplaudirlos. Pero por otro lado, la gente que salió a cometer vandalismo… Ese es el mensaje claro: lo hicieron mal y no son un ejemplo para el país. Envío un abrazo muy grande desde donde mi encuentro. Espero pronto poder ir a Colombia, abrazar a mi familia, que los extraño, y seguir apoyando al país que tanto me necesita. Los quiero, y… esta es una herramienta de comunicación. Soy una voy del pueblo, soy la voz de una generación de jóvenes soñadores, así que me tomé el atrevimiento de hacer este vídeo y expresar lo que me dicta mi corazón. Os amo, y gracias por el cariño”, manifestó.