Creatividad, cultura y azar: la malagueña Mari Roldán pinta icónicas obras sobre billetes para que "su arte viaje por todo el mundo"

Sus lienzos son billetes de 5, 10, 20, o hasta 100 euros . Un valor que no resta, suma, con sus obras de arte . "Mientras no tapes más de 50% del billete y dejes a la vista el número de serie, es totalmente legal", afirma la artista. Por eso, la propia Mari Roldán se va de compras con ellos, con cuadros de Mattise, Liechenstaine o Van Gogh.

Y espera que todo el mundo lo haga. Cuanto más lejos lleguen mejor, aunque a veces es su belleza quien les corta las alas. "Mucha gente me dice que ya ese billete se lo va a quedar ", reconoce la artista. Y es que sus obras, para quienes tienen la suerte de encontrarlas, son "impresionantes, cuadros de museos" .

El deseo de Roldán es que vuelen libres por todo el planeta, algo que ella no pudo hacer. "Yo quería ser azafata de vuelo, pero por tener tatuajes lo tuve que dejar y fue cuando se me ocurrió pintar sobre dinero, para que al usarlo o pagar con ellos, una parte de mi viajase por el mundo". Y vaya si viaja, viaja su arte, réplicas de grandes artistas: "Para los (billetes) de 5 me gusta mucho Sorolla, los de 50, Klimt", confiesa