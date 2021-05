Según la policía de Gilford hace tiempo que tanto Manson, como su representante y su abogado saben de los cargos contra él pero “no han hecho ningún esfuerzo por volver a New Hampshire y responder ante ellos”. Por eso “la policía de Gilford tiene una orden de arresto activa contra Brian Hugh Warner [más conocido como Marilyn Manson] por dos delitos de agresión relativos a un incidente ocurrido en 2019 en el Bank of New Hampshire Pavilion”, señala el cuerpo en un post de Facebook. La policía informa que no se trata de una agresión de tipo sexual.