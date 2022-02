Mario Vaquerizo: "El secreto de una relación larga no existe, esto son sentimientos, no matemáticas"

A sus 48 años Mario Vaquerizo presume de tener una vida que le hace feliz y en eso Alaska tiene mucho que ver. Pues ambos llevan juntos 22 años . "El secreto de una relación larga no existe, esto no son matemáticas, son sentimientos . Tú tienes un mundo en común, pero también tienes que tener un mundo distinto que no tienes por qué compartir", asegura Mario.

El cantante arranca 2022 lleno de buenas noticias y proyectos. "He conseguido que mis aficiones se conviertan en mi medio de vida , soy un hombre orquesta, me gusta hacer de todo", confiesa. El periodista acaba de enterrar sus gafas después de 30 años con ellas. Se ha operado de miopía y presbicia en Clínica Baviera con el doctor Jaime Javaloy, director médico de Clínica Baviera en Madrid.

"Las cosas buenas hay que recomendarlas siempre. Es importante ponerte en manos de los mejores, como he hecho yo con Clínica Baviera. Me ha hecho la vida más cómoda y soy más feliz", destaca Mario. A partir de ahora las gafas serán para él un complemento de moda: "No creo en nadie que no sea presumido y no crea en la moda. Todo el mundo con sentido común le gusta gustarse y le gusta gustar”.