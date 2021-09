Marta Sánchez defiende a Plácido Domingo ante los vetos por sus presuntos abusos: "Son cuatro malhumoradas"

Y Marta Sánchez ha salido en defensa de Plácido Domingo. "Opino que la gente habla de más sin saber y no se puede juzgar tan libremente. Yo no le juzgo con lo que ha hecho o con lo que ha dejado de hacer en su vida, simplemente creo que no es verdad, que no hubo una denuncia formal y no hubo sentencia, con lo cual, si tú eres una mujer que acusas a alguien de hacer algo que es muy grave, tienes que ser consciente con tus actos y demostrar lo que dices".