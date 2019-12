Marta Sánchez, del himno nacional a ser "la Rosalía de mi generación"

Marta Sánchez, sex simbol de una generación, ya la lió el pasado año con su versión del himno nacional con letra propia en un acto de Ciudadanos . De esto a lo de ahora no va mucho. La cantante gallega entrevistada por la Voz de Galicia, no se ha cortado mucho para compararse en éxito y talento a Rosalía, que está arrasando dentro y fuera de España.

"Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía. Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación . Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida", le advirtió a la joven cantante que ha ganado dos premios Grammy.

Marta Sánchez se definió como "un fenómeno social en España... tuve no sé cuántos números uno… Pero igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado", reivindicó.