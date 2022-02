Mateo, un niño asturiano de cinco años es el mejor imitador de la actuación de las Tanxugueiras en el Benidorm Fest

Con solo cinco años, sus padres solo le dejaron ver la actuación de las Tanxugueiras y a la cama. No pudo saber el ganador hasta la mañana siguiente. Fue lo primero que preguntó Mateo a su mamá. "¡Jooo, mami!", dijo cuándo se enteró de que no pudo ser. Las Tanxugueiras quedaron terceras gracias al público.

A pesar de todo, Mateo se pasó toda la mañana viendo la actuación de las Tanxugueiras e imitándolas. Su madre no dudó en grabarlo. Las imágenes de Mateo no tienen desperdicio. Son de lo más divertidas. Este asturiano de cinco años lo hace fenomenal, a pesar de no saber ni gallego, ni euskera. Y maneja la pandereta como nadie.

"Me pidió que le pusiera el vídeo de la final, no sé cuantas veces lo escuchó. De repente me fijo en una de las veces, que se pone a imitarlas, con la pandereta, y hace los mismos gestos. Entonces me dice: tengo que aprender la parte de la muiñeira”, cuenta su madre.