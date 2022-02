Mayte Cruz: la mejor fotógrafa de bebés de todo el mundo que convierte su estudio en un vientre materno

Llegan con entre 7 y 10 días de vida, apenas han abierto sus ojos el mundo, pero el mundo ya no puede apartar los ojos de ellos. "Me gustan muchísimo los bebés, y creo que se pasa tan rápido que es importantísimo guardar recuerdos", reconoce. Y para eso está Mayte, y todas su fotos convertidas en los recuerdos imborrables de una número uno.

"Estoy muy agradecida de que me dejen su bien más preciado, que es su bebé, que me dejen tocarlo, colocarlo para hacerle la foto y convertirlos en pequeños jedis o en caperucitas rojas", confiesa Maite. Y sí. La trayectoria de la fotógrafa comenzó con las bodas: "Me encantan; me lo paso pipa. De hecho empecé con los bebés porque a los novios a los que hacía fotos de casado después venían con sus hijos". Y ya es la número uno.