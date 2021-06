Tom Holland cumple 25 años: estas son sus mejores películas para celebrarlo

Tom Holland, el nuevo 'niño bonito' de Hollywood , cumple 25 años. El joven actor se ha metido en el bolsillo a los y a las adolescentes de medio planeta, pero también al público más adulto. Sobre todo, la culpa de este fulgurante éxito la tiene su papel de Spider-Man en la nueva etapa cinematográfica de nuestro querido "amigo y vecino" arácnido. Un Peter Parker más adolescente que los anteriores que se ha metido en el corazoncito de todos los fans del personaje, y más allá. Thomas Stanley Holland nació en Londres un 1 de junio de 1996 , es actor, actor de doblaje y bailarín, y su primer papel importante fue interpretando a Billy Elliot en el musical que se representaba en la capital inglesa. En 2012 debutaría en el cine en la impactante película de Juna Antonio Bayona, 'Lo imposible' , y el resto es historia. Este año volveremos a ver a Holland vestido con las mallas de nuestro héroe favorito en Spider-Man: No Way Home y el año que viene le veremos convertido en Nathan Drake en la esperada adaptación del videojuego Uncharted a la gran pantalla. Para celebrar el cumpleaños de uno de nuestros actores jóvenes favoritos, aquí van un puñado de recomendaciones para 'marcarse un maratón Tom Holland':

Lo imposible

En el corazón del Mar

Ron Howard dirigió esta fabulosa película que adaptaba el suceso real que inspiró a Herman Melville para escribir su novela, Moby Dick. Protagonizada por otro guapo de Hollywood y compañero de batallas heroicas de Holland, Chris Hemsworth, la película tuvo cierto éxito pero si no la has visto, te sorprenderá.

Z: La ciudad perdida

The Current War

La nueva etapa de Spider-Man

Tom Holland es Spider-Man. Eso ya es indiscutible y esperemos que sea por muchos años, porque ya no podemos imaginar a otro actor interpretando a Peter Parker. Es un buen momento para volver a ver las dos películas estrenadas con Holland como 'lanza redes'. Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home coexisten en el mismo Universo Cinematográfico de Marvel, gracias al acuerdo entre Sony (que tiene los derechos cinematográficos de Spider-Man) y Disney. Este año llega la tercera entrega de esta trilogía con Spider-Man: No Way Home.