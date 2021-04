El pasado mes de febrero, la cantante dio detalles sobre la grabación de su nuevo album, y reveló que este estaba "casi terminado", por lo que los fans están ya especulando que el anuncio del nuevo trabajo puede ser a lo que se refiera la artista. Eilish anunció que este neuvo album, continuación de su LP debut de 2019 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?', probablemente contará con 16 pistas.