Uno de los acontecimientos que ha impactado a los fans de la serie ha sido el reciente noviazgo entre la actriz y modelo británica Millie Bobby Brown, de 17 años, y Jake Bongiovi, hijo del famoso cantante Bon Jovi. Esto no es nada nuevo para Millie, ya que no es la primera vez que se muestra a través de sus redes sociales con su pareja, como ya hizo hace no mucho con su ex, el cantante estadounidense Jacob Sartorious.