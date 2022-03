La modelo Bella Hadid se sincera sobre su salud mental: "Me sentía sola, iba a trabajar y lloraba en el almuerzo"

Hadid confesó que durante tres años se despertaba "llorando histéricamente" todas las mañanas. Sintiéndose completamente sola y sin dejar que nadie viera por lo que estaba pasando, la modelo recuerda lo mal que lo pasó: "Me despertaba todas las mañanas histérica. No le mostraría eso a nadie. Iría a trabajar, lloraría durante el almuerzo en mi pequeño salón, terminaría mi día, iría a cualquier pequeño hotel al azar en el que estuviera para pasar la noche, lloraría de nuevo, me despertaría por la mañana y haría lo mismo", ha confesado.

"Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté luchando, por favor, recuerden esto. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que de mí para ti, no estás solo. Te quiero, te veo y te escucho. La autoayuda y la enfermedad mental/el desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye... tiene sus altibajos, y sus lados. Pero quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel, y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento", compartió.