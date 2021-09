Muere a los 57 años el actor Willie Garson, conocido por su papel en 'Sexo en Nueva York'

Willie Garson era muy conocido por su papel de Stanford Blatch en 'Sexo en Nueva York'

Actualmente se encontraba rodando la serie que serviría de secuela para HBO

Compañeros y productores de la serie han recordado a Garson

El actor Willie Garson, conocido por su papel en la serie y películas 'Sexo en Nueva York', ha fallecido a los 57 años. La noticia de su muerte se conocía este martes a través de un comunicado de su hijo, Nathen Garson. "Te quiero mucho papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas compartido todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Siempre fuiste la persona más fuerte, divertida e inteligente que he conocido", escribía este en su página web. La causa del fallecimiento no se conoce.

La cadena HBO emitió un comunicado con unas palabras sobre el actor, que hasta poco antes de su muerte estaba trabajando en el rodaje de la serie 'And Just Like That…', que serviría de precuela de 'Sexo en Nueva York'. "Willie Garson estaba en la vida, como en la pantalla, un amigo devoto y una luz brillante para todos en su universo. Creó uno de los personajes más queridos del panteón de HBO y fue miembro de nuestra familia durante casi veinticinco años. Nos entristece profundamente saber de su fallecimiento y expresar nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos ", se puede leer en el comunicado.

Michael Patrick King, productor ejecutivo de 'Sexo en Nueva York' y 'And Just Like That' publicó también un comunicado sobre el actor: “Su espíritu y su dedicación a su oficio estuvieron presentes todos los días en el rodaje de 'And Just Like That'. Él estuvo allí, dándonos todo de él, incluso cuando estaba enfermo. Todos extrañarán su multitud de dones como actor y persona. En este triste y oscuro momento, nos reconforta el recuerdo de su alegría y su luz".

Muchos de los compañeros de Garson, y toda la familia de 'Sexo en Nueva York' y 'And Just Like That…' dedicaron algunas palabras al actor fallecido y su familia. Mario Cantone, el 'socio' de Garson en la pantalla escribió en su cuenta de Twitter: "No podría haber tenido un socio de televisión más brillante", tuiteó. “Estoy devastado y abrumado por la tristeza. Te has ido de todos nosotros muy pronto. Eras un regalo de los dioses. Descansa mi dulce amigo. Te quiero."

El mejor amigo de Carrie Bradshaw

Garson alcanzó la fama por su papel de Stanford Blatch, el mejor amigo de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) en la exitosa serie de HBO y las películas que surgieron de ella. También fue muy conocido por su paple en la serie de TV 'White Collar'. Su carrera televisiva comenzó en los años 90 y apareció en series como 'Twin Peaks', 'Friends', 'Expediente X', 'Buffy cazavampiros' o 'Ally McBeal'.