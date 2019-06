Muere Chicho Ibáñez Serrador a los 83 años de edad

No se vio nunca como un gigante, pero lo fue y se ha ido. Narciso "Chicho" Ibáñez Serrador ha fallecido en Madrid a los 83 años después de una larga enfermedad degenerativa. En enero de este mismo año, Chicho recibió el Goya de Honor aunque no pudo asistir a la gala de Sevilla, y hace apenas unos días, el 4 de junio, la Filmoteca de Barcelona le rendía homenaje en un acto al que tampoco pudo acudir por su delicado estado de salud; y durante el que se proyectó la película ¿Quién puede matar a un niño? Chicho, algo no tan corriente en España, notó el cariño y la admiración de toda la sociedad y de sus colegas de profesión en vida.