Muere a los 75 años Neil Innes, el compositor cómico de 'Monty Python' y estrella de 'The Rutles'

La muerte del compositor cómico Neil Innes ha pillado a todos por sorpresa . Este domingo, por la noche, el músico daba su último aliento de forma inesperada . Según su familia y amigos, el que fuera miembro de la banda de rock 'The Rutles' y compositor del grupo británico de humoristas 'Monty Python', gozaba de un perfecto estado de salud según publicaba Evening Standard .

Innes, también conocido como la "la séptima Python", se dio a conocer en 1986 con la canción, que fue coproducida por Paul McCartney, I'm the Urban Spaceman de la banda The Bonzo Dog Dada Band, más tarde rebautizada como The Bonzo Dog Band.