Muere el dibujante Fer, uno de los fundadores de 'El Jueves'

A lo lago de su trayectoria también editó varios recopilatorios como "Per aquí, per allà"(1996), "Adéu Presi" (2003), "Any d'estelades" (2012), "Any de sobres" (2013) y "Any de consulta" (2014), algunos sólo con historietas suyas y otros compartiendo publicación con dibujantes como Ferreres, Batllori, Kap, Farruqo, Ermengol o Napi. También coordinó el libro "Comunica con Humor" y fue uno de los principales impulsores del Premio Internacional del Humor Gat Perich. Entre los galardones que recibió destaca la Creu de Sant Jordi, que le fue concedida en el año 2018.