Barnes fue Jane en 'Tarzán de los monos' junto a Denny Miller, apareció en 'Espartaco' como Claudia Marius, en 'The War Wagon' y en 'Adiós, Charlie', entre otras. Continuó trabajando en la televisión en una larga lista de series como 'Maverick', 'The Trials of O'Brien', 'Hawái 5.0' o 'Cheers'. Su último papel tuvo lugar en 'Then Came You', en el año 2000.