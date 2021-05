John Davis, uno de los cantantes reales de Milli Vanilli, muere de coronavirus a los 66 años

Milli Vanilli protagonizó una gran polémica al descubrirse que los integrantes del grupo sólo ponían la imagen y no cantaban. Ese 'Girl You Know It's True' se convirtió en un fenómeno pop internacional, pero la farsa se destapó en 1989 durante una presentación en vivo en MTV. Problemas técnicos hicieron que la pista de “Girl You Know It’s True” se saltara, mientras Morvan y Pilatus bailaban en silencio, incapaces de dirigirse a la multitud porque sus micrófonos no estaban encendidos.