Muere los 55 años Johnny Solinger, excantante de la banda de heavy metal Skid Row

Johnny Solinger , ex cantante del grupo de heavy metal Skid Row , falleció este sábado a los 55 años de edad a causa de una insuficiencia hepática , tal y como anunció la propia banda en la que estuvo durante 15 años.

"Me han diagnosticado insuficiencia hepática. Y el pronóstico no es tan bueno. Como ocurre con la mayoría de los músicos, no tengo seguro médico y es muy difícil obtener la atención adecuada sin él", escribió Solinger, quien abrió una cuenta de mecenazgo en GoFundMe el mes pasado para ayudar a pagar sus tratamientos.