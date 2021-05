Muere Kentaro Miura, autor del popular manga 'Bersek', a los 54 años

Berserk, uno de los manga más importantes

Su influencia llega también al sector del videojuego. Es especialmente llamativo que Hidetaka Miyazaki, de FromSoftware, tomó como inspiración Berserk a la hora de crear una de las propiedades intelectuales de mayor calado de la última década, Dark Souls. En 2017 se publicó Berserk and the Band of the Hawk para consolas y PC, un título que supo absorber la crudeza de su universo de la mano de Omega Force.