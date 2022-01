Muere el rockero Meat Loaf a los 74 años

El cantante y actor Marvin Lee Aday, más conocido como Meat Loaf, ha muerto este viernes a los 74 años

Meat Loaf consiguió vender más de 100 millones de discos en todo el mundo y actuó en más de 60 películas

Su album 'Bat Out of Hell' es uno de los 10 álbumes más vendidos de la historia

El cantante estadounidense Marvin Lee Aday, conocido mundialmente como Meat Loaf, ha muerto este viernes a los 74 años de edad, según han comunicado a través de su página oficial de Facebook. No ha trascendido la causa de la muerte.



"Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche rodeado de su esposa Deborah, sus hijas Pearl y Amanda y sus amigos cercanos. Su increíble carrera duró 6 décadas que lo llevaron a vender más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y protagonizar más de 65 películas, incluyendo "Fight Club", "Focus", "Rocky Horror Picture Show" y "Wayne's World”, apuntaba el comunicado.





"Sabemos lo mucho que significaba para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo mientras avanzamos en este momento de dolor al perder a un artista tan inspirador y gran hombre. Le agradecemos su comprensión por nuestra necesidad de privacidad en este momento. Desde su corazón a vuestras almas... ¡Nunca dejes de rockear!", terminaba el comunicado.

El cantante y actor consiguió vender más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Todavía , su famoso álbum 'Bat Out of Hell' es uno de los 10 álbumes más vendidos de todos los tiempos. Escrito y producido por Jim Steinman, Bat Out of Hell consiguió acumular 30 millones de unidades vendidas sen el mundo.

Meat Loaf: rock duro y comedias musicales

Nacido en Dallas, Texas, en 1947, Meat Loaf (literalmente "masa de carne") tenía dos pasiones: el rock y las comedias musicales. En 1971 grabó un álbum junto a la cantante Stoney que fue un fracaso, al mismo tiempo que participaba en el musical 'Hair'. Un año más tarde actuaba nuevamente en otra comedia musical, 'Rainbow in New York' pero su suerte cambió cuando se cruzó con el compositor Jin Steinman en 1974, con el que participaría en el musical 'The Rocky Horror Picture Show' y con el que grabaría 'Bat Out of Hell, lo que daría un empujón decisivo a su carrera.