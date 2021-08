Muere por covid Paul Johnson a los 50 años: icono de la música house y creador de 'Get Get down'

«Nuestro amado falleció esta mañana a las 9 am, la leyenda de la música house que todos conocemos como PJ, alias PAUL JOHNSON, falleció en este día del 4 de agosto de 2021. Descansa en el cielo Paul», declaró la familia del productor a través de sus redes sociales.

Paul Johnson era conocido por su estilo apasionado por la música house. Fue con Get Get Down, en 1999, cuando alcanzó fama internacional.