Muere de cancer Ronnie Spector, fundadora del mítico grupo The Ronettes

Ronnie, cuyo nombre real era Veronica Yvette Bernett , será recordada siempre con The Ronettes con éxitos como ' Be my baby ' o ' Baby I love you ', dos canciones versionadas por decenas de grupos de estilos diferentes desde finales de los años 60. The Ronettes, uno de los primeros grandes grupos 'de chicas' que se popularizaron en los 60 y 70, se fundó en 1957 Harlem, Nueva York, por la propia Ronnie, su hermana Esthelle y su prima Nedra Talley.

Fue precisamente después de firmar con Phil Spector como productor cuando su carrera se disparó. Además de los dos éxitos antes mencionados, otros temas míticos de The Ronettes son 'The Best Part of Breakin' Up', 'Do I Love You?' y 'Walking in the Rain'. The Ronettes se separaron en 1967, al finalizar una gira de conciertos por Europa, aunque se volvieron a reunir de nuevo cuarenta años más tarde, al ser incluidas en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2007.