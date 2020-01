Muere Terry Jones, de los Monty Python, a los 77 años

Como miembro destacado de los Python, Jones dirigió "The Life Of Bryan" ("La vida de Bryan") y "The Meaning Of Life" ("El sentido de la vida") y codirigió con Terry Gilliam "Monty Python And The Holy Grail" ("Los caballeros de la mesa cuadrada"), algunas de las producciones más famosas de la compañía, que también incluye a John Cleese, Michael Palin, Graham Chapman y Eric Idle.