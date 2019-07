Desde Naomi Campbell a Donald Trump: Los celebrities que han desvelado su obsesión por la limpieza y el orden

La modelo Naomi Campbell ha compartido un vídeo con sus seguidores en el que muestra su miedo a los gérmenes y bacterias. Un temor que puede llegar a extremos insospechados cuando se trata de coger un avión, aunque sea, claro, en primera clase. En el vídeo, Campbell se enfunda los guantes de látex y se pone a limpiar con toallitas desinfectantes absolutamente todo lo que puedan tocar sus manos dentro la cabina. No se olvida del portaequipajes y de su funda para forrar el asiento. Todo esfuerzo es poco para volar segura.

Pero esto no es único de Campbell, cada vez son más los famosos que dicen tener un ‘Toc’. David Beckham asegura que se siente preso de su obsesión por el orden, la limpieza y la simetría. Necesita tener todo en línea recta, como las latas de bebida en el refrigerador. Si éstas suman un número impar, saca una: todo debe estar en pares. Tiene tres refrigeradores: en uno va comida, ensalada en otro y bebidas en el tercero.

La actriz de Sin City Jessica Alba, le contó a la revista ‘CosmoGirl’ que tenía que seguir rituales cada día para no sentir pánico y tener una sensación de control. ¿Qué hacía? Desconectaba todos los electrodomésticos de su casa y cerraba con llave las puertas en la noche. Ella atribuye esa obsesión a su perfeccionismo. Mientras, Cameron Diaz no puede con las manchas en las manos y la suciedad acumulada en las puertas, por eso, la actriz limpia hasta tal punto que ha desgastado la pintura de sus puertas de casa.

Distinto es el trauma de Charlize Theron, fobia a los armarios desordenados hasta el punto de que no le dejan dormir desde que siendo niña presenció el asesinato de su padre. Esta enfermedad parece absorber a los 'celebrities' y ni el mismísimo Donald Trump puede escaparse. El reconocido empresario, y ahora presidente de los Estados Unidos, afirmo que: "los profesores tienen 17.000 gérmenes por pulgada de su escritorio, no le dé la mano a ninguno". Igualmente no oprime el botón "primer piso" en el ascensor debido a los gérmenes.