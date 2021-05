Naomi Campbell da el paso de ser madre a los 50

Naomi ha conseguido el éxito en su faceta profesional y cruza con elegancia la mediana edad. Junto a una imagen acunando a un bebé, escribió: "Una hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Es un honor tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor". En el 2017, Naomi admitió: "Pienso todo el tiempo en tener hijos, pero no me apresuro porque puedo confiar en la ciencia". Su madre Valerie, eso sí, ya lo está celebrando. Llevaba mucho tiempo esperando a ser abuela, ha escrito en redes sociales.