Muere el dramaturgo Neil Simon a los 91 años de edad

Marvin Neil Simon nació en Nueva York y creció en el Bronx y Washington Heights en el seno de una familia humilde. Fue a la Universidad de Nueva York y la Universidad de Colorado y, tras servir en el Ejército entre 1945 y 1946, comenzó a escribir con su hermano para la radio en 1948, y más tarde para la televisión. En 1961 se inició como dramaturgo con 'Come Blow Your Horn'. No obstante, no fue hasta dos años después con 'Descalzos por el parque', cuando tuvo realmente éxito en Broadway.