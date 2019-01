Netflix se cuela en los Oscar con Roma que junto con La Favorita son las grandes nominadas

Esta es la lista completa de nominados a los Oscar 2019

MEJOR DOCUMENTAL Free Solo De padres e hijos Minding the Gap RBG Hale County This Morning, This Evening

MEJOR CANCIÓN

Black Panther: All the Stars

El regreso de Mary Poppins: The Place Where Lost Things Go

Ha nacido una estrella: Shallow

La balada de Buster Scruggs: When a Cowboy Trades His Spurs for Wings

RBG: Ill Fight