Niña con globo, bate todos los récords de Banksy y se convierte en la obra más cara del artista

Originalmente, 'Niña con globo' fue pintada originalmente en una pared de Londres y se ha reproducido sin cesar, convirtiéndose en una de las imágenes más icónicas de su autor. Sin embargo, aunque el objetivo inicial fuera convertirse en un acto de resistencia ante el mercado del arte, la pieza ha acabado siendo una de las obras más mediáticas de la historia, ya que justo después de venderse por 1,4 millones de dólares hace tres años, una trituradora oculta instalada en el marco por Banksy cobró vida, y engulló la mitad de la obra. El artista decidió entonces renombrar la obra, que pasó a llamarse Love is in the Bin ("El amor está en la papelera").