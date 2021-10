No, 'No vuelve' El Canto del Loco: Dani Martín desilusiona a sus fans

Desde que hace tres días el cantante Dani Martín publicase un pequeño cortometraje que parecía indicar la vuelta del grupo musical que le proporcionó el salto a la fama, sus entusiasmados fans no han dejado de revolucionar las redes sociales, sin embargo, tal y como ha anunciado el vocalista hoy, no, El Canto del Loco (ECDL), no volverá a los escenarios.