La novela gráfica "Mi retiro" especula sobre un Hitler quejica huido del búnker en 1945

Martínez: “Fue tan brutal que no se sabe realmente cuánta gente murió. Los más 'optimistas' hablan de cuarenta millones. Los más pesimistas de sesenta”

“Veinte millones de personas que no se sabe si murieron o no", ha resaltado el autor, que además, ha insistido en que, “ ocho décadas después, y con víctimas aún vivas , son muchos hoy los que desconocen el alcance de la barbarie”.

La obra tiene el acabado de un cómic, pero quitando el título no tiene nada humorístico. El autor era consciente de la dificultad de abordar la figura del líder nazi, al que no se puede sin más caricaturizar sin temor a relativizar la ideología supremacista que había detrás suyo.

"Al final, el hecho de que Hitler sobreviviera o no es lo de menos. Nunca lo sabremos. Pero me da igual, de lo que se trata es de lo que ocurre tras él. De ese pensamiento que ahora está resurgiendo, si es que alguna vez desapareció", comenta el dibujante valenciano en una entrevista hecha pocos días antes de la matanza de tintes racistas de Hanau (Alemania) en la que un hombre mató a tiros a diez personas, la mayoría inmigrantes.

Esas raras paradojas de la historia

Y aunque a Martínez le interesaba esa "confrontación", no la lleva a la práctica, porque Wittgenstein, de origen judío, nunca habló de política "y no quería poner en su boca palabras que no fueran suyas".