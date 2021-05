El popular tema de la banda británica Queen 'Bohemian Rhapsody', que da nombre a la película sobre su vida que se emite este domingo , en Telecinco, a las 22:00 horas, se publicó en el disco 'A Night at the Opera', el 31 de octubre de 1975.

"'Bohemian Rhapsody' no era la canción más difícil de tocar en directo. Cuando planeábamos aquella primera gira no estábamos preocupados por eso, pero nos dimos cuenta de que no tenía sentido intentar recrear la sección operística del tema siendo solo cuatro" sobre el escenario, rememoró esta semana en la BBC el guitarrista Brian May.