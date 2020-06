Los Oscar aplicarán pautas de diversidad e inclusión para las películas nominadas

Los cineastas deberán acogerse a estas nuevas pautas si quieren tener alguna posibilidad de ser reconocidos con la estatuilla dorada. Los Oscar no han sido históricamente el mejor escaparate para la pluralidad. Una tendencia que acabó por explotar en el año del #OscarsSoWhite, un 2015 en el que no hubo ni un solo candidato de color en las ramas de interpretación. Estas normas no se aplicarán de cara a la gala de 2021, pero la Academia asegura que trabaja con el gremio de productores para elevar los estándares de representación e inclusión.