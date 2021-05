" La pandemia me ha enseñado más que todos estos años de carrera . Nos ha dado una lección de presente y de verdad para tener la cabeza donde se tiene el cuerpo, que es algo que no siempre he hecho", reconoce el artista en una charla con Efe, en mitad de los ensayos para los siete conciertos que ofrecerá en España este verano .

Arrancará el 7 de julio en el Wizink Center de Madrid y solo unos días después, el 12, actuará en el festival Starlite de Marbella , en el que será su primer concierto en Málaga en tres años. "Hace tanto que no voy que igual no reconozco a mi familia", bromea.

"A ese Pablo le diría que mantuviera los ojos bien abiertos, los oídos bien limpios y que no se perdiera nada. Yo lo he intentado, pero soy una persona muy controladora que necesita saber, conocer y entender por qué las cosas funcionan o no, aunque hay veces que las cosas no tienen explicación", reflexiona sobre su obsesión por estar en todas partes.