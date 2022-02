Pasión de Gavilanes', estreno este miércoles en Telecinco con el augurio de que será el fenómeno televisivo de la temporada

'Pasión de Gavilanes' empieza 20 años después de la boda de Juan y Norma con la que acabó la telenovela. Pero los guionistas no quieren repetirse y alertan a su fans que no van a encontrar lo mismo. Por ejemplo, Michel Brown y su personaje, Franco Reyes, no estará en los primeros capítulos. El personaje de Sara Elizondo, su pareja, comienza la serie sola y con dos hijos.