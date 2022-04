Paul Arthurs, guitarrista y cofundador de Oasis, comunica que tiene cáncer

"Solo haceros saber que voy a tomarme un descanso de tocar por el momento. He sido diagnosticado con cáncer de amígdalas, pero las buenas noticias es que es tratable y comenzaré pronto el tratamiento . Os mantendré informados sobre cómo va. Estoy destrozado, me estoy perdiendo los conciertos con Liam y la banda", ha explicado en un comunicado.

Arthurs fue uno de los fundadores de Oasis en los años 90. Desempeñó las funciones de guitarrista y teclista de la banda británica. Estuvo presente durante su éxito con apariciones en los álbumes 'Definitely Maybe', '(What’s The Story) Morning Glory?' y 'Be Here Now'. Dejó el grupo en 1999, que se separó definitivamente en 2009 tras una pelea entre los hermanos Gallagher Liam y Noel.