Pedro Almodóvar se pasa a la pintura

La exposición presentada muestra una serie de fotografías de bodegones del cineasta, que han sido pintadas por él y por Jorge Galindo, del que Almodóvar se ha deshecho en elogios. "Su intención era que yo pintara pero tenía mucho apuro porque tengo mucho respeto por él y por su trabajo", ha explicado el cineasta.



Sin embargo, Almodóvar no ha cerrado la puerta a seguir pintando aunque ha señalado, entre risas, que todavía no es pintor aunque ha reconocido que "hacía mucho tiempo que no experimentaba algo tan poderoso y nuevo".