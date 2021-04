Pedro Piqueras no puede ocultar que es fan: "Lo de Lennon, vaya regalo, ¿verdad?"

Las imágenes corresponden a unos días antes de la popular versión rodada en Montreal y ha sido publicado este martes como anticipo de la caja 'John Lennon/Plastic Ono Band - The Ultimate Collection' que verá la luz el 23 de abril.

Cuando en mayo la pareja intentó repetir su "encamada" en un hotel de Nueva York, EE.UU. le denegó la entrada al compositor de 'Imagine' por una condena vigente por posesión de cannabis de 1968. En su lugar fueron a Bahamas, pero el calor era tal que decidieron volar a Toronto y desde allí a Montreal. Con el metraje desvelado ahora, su discográfica intenta promocionar la revisión del no menos mítico álbum "John Lennon/Plastic Ono Band", del que en diciembre de 2020 se cumplieron 50 años. "Es lo mejor que he hecho", llegó a decir Lennon de aquel disco que volverá al mercado en formato de lujo como una caja de ocho discos que incluyen "Give Peace A Chance", junto a demos de cada una de las canciones del álbum y los temas que no entraron en el mismo en su momento.