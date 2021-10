La película india 'Last Film Show' gana la Espiga de Oro de la 66ª edición de los Premios Seminci

La pareja conformada por Behtash Sanaeeha y Maryam Moghaddam, artífices de 'Ballad of a White Cow', han logrado el galardón a mejor nuevo director; Akiko Ashizawa, el de mejor fotografía por su trabajo en 'Venegeance Is Mine, All Others Pay Cash', dirigida por Edwind, y Paul Schrader se ha llevado el mejor guion por 'The Card Counter', la cual también dirige.