Pepe Le Pew no estará en la secuela de Space Jam por "normalizar la cultura del acoso"

Una mofeta 'con una orden de alejamiento'

En la nueva película, cuyo estreno se espera para este año (se esperaba para 2020 pero se retrasó, como tantas otras producciones, por la pandemia), aparecía una escena protagonizada por Pepe Le Pew, donde la mofeta de acento francés acosaba a una joven en una bar, interpretada por la actriz Greice Santo. La escena terminaba con Le Pew recibiendo una paliza de manos de la propia acosada, que terminaría rompiéndole una silla en la cabeza y derramando su bebida sobre su cabeza. Después, el propio Le Pew le dice a LeBron que la chica en cuestión ha pedido una orden de alejamiento de la mofeta. Dicha escena ha sido eliminada del montaje final, según informa Hollywood Deadline.



La polémica escena fue rodada por el primer director a cargo de la película, Terence Nance pero, cuando este dejó la producción y la retomó Malcolm D. Lee se tomó la decisión de eliminar dicha escena de la producción. Además, parece que el personaje no aparecerá en ningún momento en la secuela. No se sabe si esta decisión ha sido provocada por la reciente publicación de un artículo en el New YorkTimes, donde el columnista Charles M. Blow criticaba a la mofeta francesa por "asumir la cultura de la violación".



Y es que la conocida mofeta animada lleva varias décadas despertando esa clase de críticas, ya que su principal papel en las famosas caricaturas animadas de los Looney Toones es perseguir de manera insistente y enfermiza a una pobre gata que ha tenido la desgracia de pintarse el lomo de blanco de manera accidental y Pepe la confunde con una mofeta. Y claro, a Pepe no le vale un no por respuesta ante sus insistentes escarceos, ni siquiera se da por aludido cuando la muchacha en cuestión le da una tremenda paliza para que la deje en paz.



La actriz y cantante Greice Santo, que interpretaba la escena "de acoso" con Le Pew ha mostrado su descontento al conocer que dicha escena ha sido eliminada. Santo cree que la escena era positiva "ya que el acosador al final recibís su merecido". La actriz y cantante ha sido víctima de acosos sexual y es una activista para erradicarlo, a través de muchas de sus canciones y de su propia fundación 'Glam with Greice', que tiene como objetivo empoderar a las víctimas de violencia doméstica y cambiar sus vidas a mejor.



Además de su desaparición de la secuela de Space Jam, no parece que Warner vaya a dar ningún protagonismo a la mofeta en ninguno de sus productos relacionados con los Looney Tunes. No hay ninguna serie de televisión protagonizada por ella actualmente.